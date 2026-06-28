Corea del Sud, l’eliminazione Mondiale diventa caso politico: Lee Jae Myung ordina un’indagine

Corea del Sud, eliminazione Mondiale diventa caso politico: Lee Jae Myung ordina un’indagine. Anche il ct Hong Myung-bo nel mirino

L’eliminazione della Corea del Sud dal Mondiale 2026 non resta soltanto una delusione sportiva, ma si trasforma in un vero caso politico. Il presidente della Repubblica Lee Jae Myung ha definito “totalmente sconcertante” il fallimento della nazionale e ha incaricato il ministro dello Sport di avviare un’indagine sulla gestione della squadra.

Al centro della vicenda ci sarebbero presunti favoritismi nelle nomine e nelle convocazioni, oltre a una conduzione tecnica finita sotto accusa dopo il deludente cammino nella competizione. Il principale bersaglio delle critiche è il commissario tecnico Hong Myung-bo, scelto nel 2024 dopo l’esonero di Jurgen Klinsmann.

Corea del Sud Mondiale, girone chiuso al terzo posto

La Corea del Sud ha terminato il Gruppo A al terzo posto, alle spalle dei padroni di casa del Messico e del sorprendente Sudafrica. Un risultato particolarmente amaro, considerando che il gir Sudafrica. Un risultato particolarmente amaro, considerando che il girone, completato dalla Repubblica Ceca, era stato giudicato alla portata dalla stampa e dai tifosi.

Il mancato accesso ai sedicesimi di finale ha interrotto il percorso iniziato dopo il Mondiale in Qatar e ha provocato una forte contestazione. A finire nel mirino non sono stati solo i risultati, ma anche l’atteggiamento mostrato dalla squadra durante la competizione.

Corea del Sud Mondiale, accuse sulla gestione di Hong Myung-bo

Il presidente Lee Jae Myung ha collegato il fallimento anche alle tensioni interne al gruppo, lanciando una dura critica alla gestione tecnica. Le sue parole hanno fatto molto discutere: «Quando il ‘noi contro loro’ prende il sopravvento sulla competenza e una persona incompetente viene scelta come leader, il risultato è molto chiaro.».

Alle accuse del governo si sono aggiunte quelle della stampa sudcoreana, che ha contestato a Hong Myung-bo la gestione dello spogliatoio e la scarsa trasparenza nelle scelte relative alle convocazioni. L’indagine richiesta dal presidente servirà ora a chiarire responsabilità, dinamiche interne e possibili errori nella gestione della nazionale.