Calcio Estero
Pagelle Sudafrica Canada: Eustaquio eroe, Mokoena colpevole! I TOP e i FLOP
Pagelle Sudafrica Canada, i Top e i Flop tra i protagonisti del match, valido per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026
Pagelle Sudafrica Canada, i Top e i Flop dei protagonisti del match, valido per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026 e vinto dalla squadra di Jonathan David per 1-0 grazie al gol di Eustaquio nei minuti di recupero.
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I Top
- Stephen Eustaquio (Canada). È l’eroe assoluto della serata di Los Angeles. In una partita bloccata, tattica e avara di grandissime emozioni, ha il merito di farsi trovare pronto al momento giusto. Al 90’+2′ si avventa su una palla vagante al limite dell’area e fa partire un destro a incrociare chirurgico che non lascia scampo al portiere. Rete dal peso storico, il Canada va oltre i sedicesimi in territori mai conosciuti prima.
- Ronwen Williams (Sudafrica). Se il Sudafrica accarezza il sogno dei tempi supplementari fino al recupero, grandissimo parte del merito è del suo estremo difensore. Si supera al 45′ disinnescando Buchanan a botta sicura in una mischia furibonda, ed è bravissimo anche al 65′ in uscita su Oluwaseyi. Incolpevole sul gol finale.
- Khuliso Mudau (Sudafrica). Prestazione difensiva sontuosa. Nel primo tempo salva letteralmente un gol fatto murando il tiro al volo di Cornelius (44′) e sventa un contropiede pericolosissimo di Millar (14′). Dalle sue parti non si passa, costringendo anche Saliba al fallo da ammonizione.
I Flop
- Tani Oluwaseyi (Canada). Nel ruolo di terminale offensivo del Canada, risulta il più impreciso. Fallisce l’aggancio su un ottimo suggerimento di Johnston al 12′, non incide di testa al 51′ e, soprattutto, si divora una gigantesca palla gol in contropiede al 65′, facendosi ipnotizzare da Williams. Sostituito meritatamente da Promise David al 70′.
- Teboho Mokoena (Sudafrica). La sua partita era iniziata con buoni propositi (suo il primo vero tiro in porta al 6′ parato da Crepeau), ma macchia irrimediabilmente la sua prestazione proprio sul fischio d’arrivo. Al 90’+2′ è in colpevole ritardo nella chiusura al limite dell’area su Eustaquio, concedendogli il tempo e lo spazio per scoccare il tiro della vittoria. Un calo di concentrazione letale.
- Nathan Saliba (Canada). Un match opaco e di grande sofferenza per il centrocampista canadese. Finisce presto nella morsa della fisicità sudafricana, va in tilt contro le sovrapposizioni di Mudau (che è costretto ad atterrare prendendosi il giallo al 54′) e il CT Marsch decide di toglierlo dal campo prima dell’ora di gioco per inserire Sigur.