Inter, Lautaro cerca il decimo gol nel derby: la coppia con Thuram e il retroscena sul discorso al gruppo

Inter, Lautaro punta al decimo gol: con Thuram torna la “ThuLa” e il Toro lancia il suo messaggio alla squadra

Nella notte che vale il predominio cittadino e la vetta della classifica, l’Inter ritrova la sua coppia d’oro. Il derby contro il Milan segnerà il ritorno dal primo minuto della celebre “ThuLa”: Marcus Thuram ha smaltito l’infortunio e sfruttato la sosta per ritrovare la condizione ideale ad Appiano Gentile. Cristian Chivu può così riproporre il tandem titolare, ricomponendo quella sintonia tecnica che Lautaro Martinez ha imparato ad apprezzare negli ultimi due anni.

Il rientro del francese regala certezze diverse rispetto alle soluzioni più giovani. Nelle ultime settimane il capitano argentino si era adattato bene con Ange-Yoan Bonny e Francesco Pio Esposito, ma la presenza di Thuram riporta equilibrio e automatismi. È il momento perfetto per tentare la spallata al campionato: vincere significherebbe mandare i rivali a -5 e cancellare i ricordi amari delle stracittadine della scorsa stagione.

Per Lautaro, la sfida ha anche un valore personale. Arrivato riposato e allenato dopo la sosta, il “Toro” punta al decimo gol nel derby, che lo renderebbe il settimo giocatore di sempre in doppia cifra nella stracittadina milanese, proprio nel giorno della sua presenza numero 350 con l’Inter. Già miglior marcatore in attività della sfida, l’argentino vuole scalare l’Olimpo nerazzurro: davanti a lui restano solo Nyers (11 reti) e Meazza (12). Dopo aver raggiunto Sandro Mazzola a quota 161 gol totali, Lautaro sogna di staccarlo e prendersi il terzo posto solitario nella storia del club.

