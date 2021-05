Inter, Lautaro ha chiesto scusa: oggi ad Appiano grigliata offerta dal Toro

Allarme rientrato in casa Inter dopo il battibecco tra Conte e Lautaro Martinez durante il match di ieri contro la Roma

L’ingresso in campo al posto di Sanchez e, prima della fine, la sostituzione per Pinamonti. A Conte la partita di Lautaro non è piaciuta così come all’argentino non è piaciuta la sostituzione dopo aver fatto l’ingresso in campo al 35′. La lite scoppiata a bordocampo ha subito fatto il giro del mondo con diverse speculazioni sul futuro dell’argentino.

L’allarme però è immediatamente rientrato. Come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, nel pomeriggio di oggi è prevista ad Appiano Gentile una grigliata offerta proprio dal Toro, che si occuperò del barbecue. Pace fatta tra i due e cena insieme ai compagni, per far rientrare immediatamente qualsiasi voce.