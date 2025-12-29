Lautaro Martinez, vero incubo dell’Atalanta: i numeri da quando è all’Inter sono impressionanti

Inter, Lautaro Martinez devastante contro l’Atalanta: i dati confermano perché è l’incubo della Dea. I numeri

Secondo quanto evidenziato da La Gazzetta dello Sport, il feeling tra Lautaro Martinez e le sfide contro l’Atalanta è diventato un elemento chiave nei successi recenti dell’Inter. Il capitano nerazzurro, leader tecnico e realizzatore implacabile nello scacchiere di Cristian Chivu — l’ex difensore del Triplete oggi alla guida dei campioni d’Italia — ha infatti raggiunto quota otto gol complessivi contro la formazione bergamasca.

La sua striscia contro gli orobici è iniziata nel gennaio 2020 e da allora non si è più interrotta, con reti decisive sia a San Siro sia al Gewiss Stadium. Tra gli episodi più significativi spiccano il gol nel poker del 2024 e la marcatura pesantissima del marzo 2025.

L’ultimo sigillo, arrivato proprio nella gara di ieri, ha consolidato il primato in classifica dell’Inter, confermando ancora una volta come il numero 10 argentino sia un vero e proprio incubo ricorrente per la retroguardia atalantina.

