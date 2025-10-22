Lautaro Inter, ancora una prestazione di alto livello in Belgio: è sempre più l’uomo di riferimento dei nerazzurri e di Chivu. E sul futuro non ci sono dubbi

Lautaro Inter: il capitano simbolo di una squadra che non si ferma mai. L’attaccante continua ad essere davvero l’uomo in più di Chivu

Ancora una volta, Lautaro Inter è l’accoppiata che racconta una storia di leadership, gol e determinazione. Il capitano nerazzurro ha messo il suo sigillo sulla vittoria contro l’Union Saint-Gilloise a Bruxelles, confermandosi il punto di riferimento assoluto per l’Inter in questo 2025. Una prestazione “esagerata”, nel bene e nel male, come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, ma sempre nel segno della decisività.

Un primo tempo a tutto Lautaro

Nonostante la fatica accumulata dopo la trasferta di Roma e il viaggio intercontinentale, Lautaro Martinez ha scelto di essere titolare, incarnando lo spirito guerriero dell’Inter. Il primo tempo contro l’Union è stato il suo perfetto manifesto: generoso in copertura con un salvataggio miracoloso sulla linea, creativo con un assist per Pio Esposito (poi sprecato), e umano nell’errore, con un gol clamorosamente fallito a tu per tu con il portiere. Ma l’indole del campione non si nega mai, e proprio nei minuti di recupero della prima frazione, il “Toro” ha infilato il 2-0 con un destro a giro da manuale, riscattando in un attimo ogni sbavatura.

Re d’Europa nel 2025

Il gol di Bruxelles aggiorna le incredibili statistiche europee di Lautaro in questo anno solare: 11 gol in 10 presenze in Champions League. Un rendimento che lo proietta tra i migliori d’Europa e rende praticamente impossibile per Cristian Chivu fare a meno del suo capitano, anche quando non è al massimo della condizione. Che giochi accanto a Esposito o a Bonny, Lautaro mostra una maturità tattica ormai completa, adattandosi a ogni compagno senza perdere incisività.

Un leader che fa la differenza

Il peso specifico di Lautaro nell’Inter va oltre i gol: è il faro tecnico, emotivo e carismatico. I suoi 23 gol stagionali sono il doppio rispetto al secondo marcatore della squadra, Denzel Dumfries. Un divario che certifica la centralità del numero 10 nelle ambizioni nerazzurre. È lui a guidare, a prendersi responsabilità e a caricarsi l’intero gruppo sulle spalle, come farà anche nella prossima, delicata sfida contro il Napoli.

Con Lautaro, l'Inter ha un capitano vero, un simbolo di continuità e fame, che sogna in grande insieme a un gruppo pronto a seguirlo ovunque.