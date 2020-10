Inter, Lukaku out: Conte ha tre strade contro il Parma

Il problema all’adduttore per Lukaku mette Conte di fronte a delle scelte difficili

Risentimento muscolare agli adduttori. È questo il responso arrivato ieri sulle condizioni di Romelu Lukaku dopo la partita contro lo Shakhtar Donetsk. E in casa Inter è subito scattato, sia in vista del Parma che del Real Madrid. Sì perché Conte deve fare i conti anche con l’infortunio di Sanchez, con il cileno che al massimo potrebbe andare in panchina contro i ducali per poi sperare di esserci in Champions League.

E così, come riporta La Gazzetta dello Sport, l’allenatore nerazzurro avrebbe tre strade da percorrere. La prima è quella più semplice, che porterebbe a non snaturare l’Inter: ovvero l’esordio da titolare in nerazzurro per Pinamonti al fianco di Lautaro. La seconda sarebbe quella del cambio di modulo, passando a un 3-4-2-1 col doppio trequartista. La terza, invece, si è già vista contro lo Shakhtar: attacco a due, con Perisic avanzato come spalla del Toro.