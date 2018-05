Crotone-Lazio finisce 2-2, Brozovic: «Grazie Uomo Ragno: tocca a noi!»

Crotone-Lazio è terminata 2-2, l’Inter torna in piena corsa per la qualificazione in Champions League: Marcelo Brozovic su Instagram ha voluto ringraziare Walter Zenga, tecnico rossoblu ed ex nerazzurro

Sconfitta 1-2 ieri dal Sassuolo, l’Inter è stata vicina a dire addio alla qualificazione in Champions League con una giornata al termine del campionato. La Lazio però non ha colto l’occasione e non è andata oltre il 2-2 all’Ezio Scida contro il Crotone: un pareggio che rimette in gioco il Biscione in vista dell’ultimo turno di Serie A, con lo scontro diretto in programma allo stadio Olimpico di Roma. E Marcelo Brozovic ha voluto ringraziare un grande nerazzurro…

Tramite il proprio profilo su Instagram, il centrocampista nerazzurro ha inviato un messaggio a Walter Zenga, allenatore del Crotone e grande ex Inter. Questo il messaggio pubblicato dal croato: «Grazie Uomo Ragno, tu sei veramente EPICO! Adesso tocca a noi #vogliamolachampions», corredata da una foto di Zenga con la maglia del Biscione. Messaggio chiaro dell’ex Dinamo Zagabria: WZ ha fornito l’assist, ora tocca a noi andare a Roma e vincere contro la Lazio per ottenere la qualificazione alla Champions League. Ecco il post in questione: