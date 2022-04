Secondo TuttoSport, l’addio di De Vrij potrebbe finanziare un ‘nuovo-colpo’ in difesa. Le ultime sulla situazione in casa Inter

Venti milioni. Secondo TuttoSport, l’addio di Stefan De Vrij potrebbe finanziare un colpo in entrata in difesa per l’Inter (Bremer?) e portare una plusvalenza venti milioni.

Il difensore olandese, in scadenza a giugno del 2023, ricordiamo che è arrivato a parametro zero dalla Lazio.