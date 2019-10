Riconoscimento per il direttore sportivo dell’Inter Giuseppe Marotta a cui verrà consegnato il premio ‘Oreste Granillo’

Riconoscimento per Giuseppe Marotta. Il dg dell’Inter oggi si trova in Calabria in quanto nel pomeriggio verrà insignito del premio ‘Oreste Granillo’.

Un riconoscimento in memoria del patron storico, e sindaco, di Reggio Calabria. La cerimonia avrà inizio alle ore 17:00 presso i saloni della città metropolitana della città.