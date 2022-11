Inter, Matturro è vicinissimo: colpo a un passo per Marotta

I nerazzurri sono in chiusura per il giovane difensore del Defensor Sporting Matturro. Le ultime sul probabile colpo di Marotta per l’Inter

Marotta prepara un nuovo colpo per i nerazzurri. Come scrive El Pais, l’Inter infatti sarebbe molto vicino a chiudere l’affare per il diciottenne difensore del Defensor Sporting Matturro.

L’Inter investirà 3 milioni nel pagamento del cartellino del calciatore, con il Defensor che avrò il 20% dell’incasso in caso di un’ulteriore vendita.