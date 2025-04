Inter, quanta benzina c’è ancora nel serbatoio? La squadra ha giocato 15 mila minuti in più del Napoli

Inter, il confronto con il Napoli sui minuti giocati: 15 mila in più dei campani, tanti i calciatori sopra i 3 mila, uno solo per Conte

Nonostante la fatica sia evidente e le gambe pesino, Simone Inzaghi rifiuta la parola “stanchezza”: non vuole alibi, neppure se legittimi. La realtà però parla chiaro. Come riportato da la Gazzetta dello Sport, l’Inter ha accumulato oltre 50.000 minuti complessivi in stagione, 15.000 in più del Napoli, che ha giocato 15 partite in meno. I nerazzurri hanno portato avanti tutte le competizioni, arrivando alla 51ª gara stagionale, contro le sole 36 del Napoli. Questa mole di impegni pesa, soprattutto quando alcuni giocatori chiave – come Bastoni, Lautaro, Barella, Mkhitaryan e Thuram – superano abbondantemente i 3.000 minuti.

La differenza di gestione si nota anche nel confronto con la squadra di Conte, dove solo Rrahmani ha superato quella soglia. Tra i nerazzurri, invece, otto altri giocatori sono oltre i 2.000 minuti, tra cui Dumfries, Calhanoglu, Dimarco, De Vrij e Pavard, ma anche le “riserve” Bisseck, Darmian e Carlos Augusto. A Napoli, anche i più impiegati – Di Lorenzo, Lobotka, Meret e Lukaku – restano sotto i livelli di usura dei nerazzurri. Ora restano 5 partite decisive in campionato, più almeno 180 minuti europei da bruciare, nella speranza che il viaggio dell’Inter si chiuda il 31 maggio a Monaco.