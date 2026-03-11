Inter, senti Moratti: «Ha buon margine per portare a casa lo Scudetto ma deve iniziare a correre!»

Inter, l’ex presidente Massimo Moratti ha rilasciato un’intervista nella quale ha parlato della corsa Scudetto dei nerazzurri

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss, l’ex presidente Massimo Moratti ha parlato così del momento dell’Inter dopo la sconfitta nel derby, esortando la squadra di Cristian Chivu a riprendere immediatamente la marcia per difendere i 67 punti in classifica.

PAROLE – «La squadra di Chivu ha perso contro il Milan, ha buon margine per fare bene e portare a casa questo scudetto, ma devo dire che bisogna iniziare a correre. Perché ho visto un calo a livello fisico e per vincere lo scudetto servirà fare meglio a livello di prestazioni.

Napoli? Quando il club fallì, mi chiamò un presidente di Serie A che mi propose di prendere la società e rilanciarla. Ma la vidi come un’invadenza, una mancanza di rispetto nei confronti di una città e di una piazza, che meritavano uno che prendesse le redini del club proprio come ha fatto il presidente Aurelio De Laurentiis».