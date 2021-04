Inter, Muriel resta in pole per l’attacco: ecco cosa chiede l’Atalanta

Luis Muriel è l’attaccante individuato dall’ Inter per la prossima stagione. Ecco la richiesta dell’Atalanta e l’offerta interista

Come riferito da Sportitalia, Luis Muriel è l’attaccante individuato dall’Inter per rinforzarsi in vista della prossima stagione. L’Atalanta lo valuta 40 milioni.

La società bergamasca chiede anche una contropartita tecnica. In tal senso piace il difensore Pirola, ora in prestito al Monza mentre l’Inter tuttavia propone Sebastiano Esposito.