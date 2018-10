Nainggolan, in un’intervista, ha rivelato alcuni dettagli sulla sua cessione da parte della Roma e poi si è concentrato sul derby tra Inter e Milan

«Inter più forte del Milan? Noi abbiamo tanti giocatori di livello più alto, ma il Milan delle ultime partite è una squadra forte forte, che ci farà sudare», questo il pensiero sul derby di Milano di Radja Nainggolan, che ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Il centrocampista belga ha anche aggiunto: «Sono curioso di scoprire il mio primo derby tra Inter e Milan: sono sfide che mi piacciono e sono sicuro che allo stadio il boato sarà impressionante, ma vivo questa vigilia in maniera serena». Nainggolan, dopo le 6 vittorie consecutive, ha indicato la via per migliorare ulteriormente: «Dobbiamo soffrire meno per vincere, vittorie come quelle con la Spal sono pesanti, ma ogni tanto ci vuole un successo largo».

Nainggolan, in ogni caso, non è preoccupato di una possibile sconfitta nel derby e ha dichiarato: «A un mio amico ho detto che se perdiamo entrambi i derby, ma alla fine siamo in Champions e il Milan finisce quinto, va bene lo stesso. Anche se Spalletti mi ha spiegato che queste due partite valgono un campionato a parte». Proprio la figura del tecnico toscano è stata importante per la crescita di Nainggolan e in particolare per la sua posizione in campo, dietro la punta. «Non parlò mai di trequartista – ha rivelato Nainggolan – ma di centrocampista aggiunto, dicendomi trequartista aveva paura che non sarei rientrato in difesa». Il centrocampista nerazzurro è tornato poi sul suo addio alla Roma e al rapporto complicato con la Juventus: «Con i giallorossi non è finita per colpa mia, sono rimasto deluso da alcuni comportamenti che non posso accettare come uomo. Ci si deve parlare in faccia, ho scoperto che avevano accordi con club stranieri che non avrei mai accettato, fortunatamente poi è arrivata la chiamata di Spalletti. Juve? Ne ho subite tante che dopo un po’ non ce la fai più, la società mi ha cercato per 5 anni di fila, ma ho sempre detto di no, forse è per questo che i tifosi ce l’hanno con me». In chiusura Nainggolan ha ribadito la forza dei bianconeri, ma ha aggiunto che anche l’Inter può rientrare nella lotta Scudetto.