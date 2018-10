Nainggolan dopo la vittoria con il PSV vede più vicina la qualificazione agli ottavi di Champions League e stila la tabella di marcia per l’obiettivo

Non poteva esserci ritorno migliore in Champions League per l’Inter. I nerazzurri hanno vinto in rimonta le prime due partite contro Tottenham e PSV e oggi si trovano secondi nel girone dietro al Barcellona ma solo per la differenza reti. La direzione dell’arbitro nel match giocato ieri è stata molto contestata dai media olandesi ma l’importante è che l’Inter abbia conquistato tre punti fondamentali. La squadra di Luciano Spalletti vede all’orizzonte la qualificazione agli ottavi di finale come ha confermato Radja Nainggolan.

«Penso che siamo a buon punto. L’importante era continuare dopo il risultato con il Tottenham, meritavamo di vincere perché abbiamo avuto tante chance, anche se le abbiamo sprecate. Abbiamo ottenuto 6 punti su 6, ora c’è il Barcellona. Penso che avremo bisogno di una vittoria in casa con il PSV, poi dobbiamo fare qualcosa di speciale a Londra», sono le parole del centrocampista riportate da Fcinternews.it.