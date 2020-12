L’arbitro Massa ha sventolato un cartellino rosso ai danni di Lorenzo Insigne

Espulsione diretta per Lorenzo Insigne nel secondo tempo di Inter-Napoli. Al 70′, Massa ha fischiato un calcio di rigore per i nerazzurri; decisione che non è andata giù al capitano azzurro.

Tra le proteste, sarebbe volato anche un “vaffa…” del calciatore ai danni dell’arbitro che non ha esitato a estrarre il cartellino rosso ai danni di Insigne. Il numero 24 del Napoli salterà così la partita contro la Lazio.