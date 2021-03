Inter, niente riposo per Vidal: il cileno si allena per rientrare subito

Arturo Vidal non vede l’ora di tornare in campo e anche oggi si è presentato ad Appiano Gentile per una seduta d’allenamento

Arturo Vidal non vede l’ora di tornare in campo. Il centrocampista cileno ha saltato i due giorni di riposo concessi da Antonio Conte e anche oggi si è presentato ad Appiano Gentile per cercare di accorciare i tempi di recupero dopo l’intervento al ginocchio a cui si è sottoposto nelle scorse settimane.

L’ex Barcellona ha svolto una seduta in palestra, come da lui stesso mostrato attraverso le sue Instagram Stories mentre correva sulla cyclette.