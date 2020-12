Inter, non solo Nainggolan: il punto sui giocatori in uscita

Radja Nainggolan è sempre più fuori dai piani tecnici dell’Inter. Non è però l’unico giocatore in uscita, la situazione

Radja Nainggolan è sempre più fuori dai piani tecnici dell’Inter, Il belga, come conferma Gazzetta dello Sport, peserà per a bilancio per 5 milioni lordi nei prossimi sei mesi e per questo motivo i nerazzurri sono disposti a prendere in considerazione offerte per lui.

Al momento le squadre che si sono fatte avanti, timidamente, sono Fiorentina, Sassuolo e, soprattutto, Cagliari.

Nainggolan, ad ogni modo, non è l’unico giocatore in uscita. I nerazzurri, infatti, sono pronti a cedere anche Matias Vecino e Ivan Perisic.