Inter, notte insonne: botti sotto l’hotel a Mönchengladbach alle 4 del mattino – VIDEO

Notte insonne per l’Inter a Mönchengladbach: i tifosi del Borussia hanno “svegliato” i giocatori nerazzurri alle 4 del mattino

Piccola disavventura per l’Inter di Antonio Conte nella notte a Mönchengladbach. Alcuni “tifosi” del Borussia hanno pensato bene di anticipare di un mesetto la notte di San Silvestro e hanno illuminato l’hotel che ospita la squadra nerazzurra.

Come riporta Tuttosport, tutto questo è accaduto alle quattro del mattino: cinque minuti di botti, petardi e quant’altro per rovinare la notte a Conte e ai giocatori. Nella “città della lattina”, evidentemente, per l’Inter non sono mai avventure banali.

Notte insonne per l’Inter al Dorint hotel a Mönchengladbach svegliata alle 4 del mattino dagli ultras del BorussiaM.#BmgInter#Ucl pic.twitter.com/ig2VDNAYLj — Alessandro (@90ordnasselA) December 1, 2020