Inter, Kolarov svela: «Sono abbastanza tranquillo: è la prima volta da solo ma sono fiducioso. La squadra…»

Inter, le dichiarazioni di Kolarov nel pre partita della sfida di Serie A contro la Fiorentina di Vanoli. Ecco le sue parole

Kolarov a pochi minuti dalla sfida Fiorentina Inter, valida per la 30a giornata di Serie A, ha analizzato il momento dei nerazzurri intervenendo ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue dichiarazioni.

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PAROLE – «Sono abbastanza tranquillo: è la prima volta da solo ma sono fiducioso vedendo la squadra. Loro ci trasmettono la serenità. La squadra sta benissimo: vogliamo fare una grande partita, ma dopo l’Atalanta è caso chiuso.

Sono capitate varie cose nel campionato, ma la squadra è in ripresa e si è allenata benissimo: cercheremo di fare un’ottima gara, vogliamo dire la nostra. Nelle ultime due non siamo stati brillantissimi, ma ci siamo allenati bene e vogliamo fare una partita molto aggressiva come fatto in tutto il campionato: è una grande occasione per fare bene come tutto l’anno».