Inter, passi in avanti per il rinnovo di Lautaro Martinez: le ultime

L’Inter accelera sul rinnovo contrattuale di Lautaro Martinez: pronto il nuovo accordo fino al 2024 per l’attaccante argentino

Le voci di mercato in merito ai big dell’Inter investono anche Lautaro Martinez, sempre nei desideri di Real Madrid e soprattutto Atletico. Il club nerazzurro avrebbe rimandato al mittente un’offerta inferiore ai 50 milioni di euro del club campione di Spagna, con l’estimatore Simone che resta in pressing sul ‘Toro’.

Al momento Marotta e Ausilio non pensano ad una cessione di Lautaro, con Hakimi che rimane il primo indiziato ad essere sacrificato sull’altare del bilancio. Anzi, come riporta Sport Mediaset, l’Inter starebbe accelerando sul rinnovo dell’attaccante albiceleste e vorrebbe chiudere al più presto l’accordo con il nuovo entourage del giocatore. Per Lautaro Martinez, in scadenza attualmente nel 2023, è pronto un prolungamento per un’altra stagione a 4,5 milioni di euro più bonus a stagione.