L’Inter ha messo gli occhi su Mauro Arambarri, grintoso centrocampista classe ’95 del Getafe valutato sui 15 milioni di euro

L’Inter è riuscita a strappare Radja Nainggolan alla Roma ma l’opera di rinforzamento della linea mediana sembra non sia ancora conclusa. Secondo quanto riporta Gazzamercato, i nerazzurri seguono con particolare interesse Mauro Arambarri, centrocampista di proprietà del Getafe. Il giocatore uruguaiano classe ’95 ha chiuso l’ultima stagione nel club di Madrid con 1 gol e 2 assist in 30 presenze tra Liga, Coppa di Spagna e Europa League. Arambarri esattamente come Nainggolan è conosciuto per il suo temperamento piuttosto aggressivo e infatti ha raccolto ben 10 cartellini gialli e 1 rosso per somma di ammonizioni nel 2017/18. L’operazione potrebbe chiudersi intorno ai 15 milioni di euro.