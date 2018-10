Tempo di rinnovi in casa Inter: la società ha l’accordo con Brozovic, mentre c’è ancora da lavorare su quello di Icardi e di Skriniar

Dopo il derby, l’Inter dovrà pensare ai rinnovi dei suoi campioni. C’è ancora distanza, ad esempio, tra la richiesta di Icardi, ingaggio non al di sotto degli 8 milioni, e l’offerta di Ausilio, ingaggio massimo fino a 6,3 milioni. In ogni caso non si registrano attriti tra le parti e alla fine i summit decisivi si faranno: in particolare Icardi, tramite la moglie-agente Wanda Nara, potrebbe abbassare le sue richieste, soprattutto nell’ottica di aiutare i nerazzurri in ambito Fair Play finanziario.

Se il rinnovo di Icardi è destinato a essere siglato più avanti, quello del difensore Skriniar sembra, al momento, più problematico. La differenza tra la richiesta dello slovacco e l’offerta dei nerazzurri è più marcata: l’ex Samp non è rimasto insensibile ai richiami della Premier League, ma allo stesso tempo non punta i piedi per andare via, conscio della sua incedibilità per Ausilio. Nessun problema, invece, per Brozovic: il rinnovo fino al 2022 è ormai pronto per essere firmato.