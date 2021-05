Inter, rassicurazioni per Lukaku: progetto vincente anche con Inzaghi

La dirigenza dell’Inter ha rassicurato Romelu Lukaku sulla bontà del progetto tecnico che guiderà Simone Inzaghi: i dettagli

L’addio di Antonio Conte ha scosso Romelu Lukaku: non se lo aspettava, pensava tutto si potesse risolvere. A breve arriverà il primo contatto con il nuovo allenatore: il belga è il primo giocatore che Inzaghi chiamerà, perché certe mosse non bisogna sbagliarle. Però è giusto raccontare di altre chiamate, in questi giorni concitati. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i dirigenti hanno telefonato al centravanti.

L’hanno rassicurato, l’hanno…coccolato, gli hanno spiegato a chiare lettere che il progetto Inter resta vincente, nonostante l’addio di Conte. Gli hanno dipinto l’Inter che verrà, con un solo big ceduto – Hakimi, appunto – e che il cuore della squadra non sarà toccato. Romelu non ha manifestato ai dirigenti segnali di insofferenza. Ed è il miglior viatico possibile, per il nuovo progetto tecnico.