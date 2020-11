Lukaku non recupera e non parte per Madrid: salterà Real-Inter. Conte recupera invece Sanchez in attacco per la Champions

Confermata l’assenza di Romelu Lukaku per la sfida di domani sera in Champions League in casa del Real Madrid. Il centravanti belga dell’Inter non ha recuperato dai guai muscolari accusati contro lo Shakhtar e salterà la sfida contro Benzema e compagni.

Lukaku questa mattina aveva svolto un lavoro personalizzato ad Appiano Gentile, lontano dal gruppo. Buone notizie per Conte arrivano invece per Alexis Sanchez, regolarmente inserito nella lista dei convocati per la trasferta spagnola. Il cileno ha recuperato dall’infortunio e ha svolto l’intera seduta di rifinitura con la squadra. Nel match contro il Real potrebbe partire subito dall’inizio insieme a Lautaro Martinez, mentre sulla trequarti probabile esclusione per Eriksen con Barella avanzato dietro le punte e Vidal dal primo minuto in mediana.