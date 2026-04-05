Inter, Marotta non ha dubbi: «E’ una cosa vergognosa il linciaggio contro Bastoni. Italia? Dal 2006 non siamo più competitivi»

Inter Roma, nel pre gara Marotta è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare la super sfida di Serie A di San Siro

Nel pre partita di Inter Roma, Giuseppe Marotta è intervenuto ai microfoni di DAZN. Queste le dichiarazioni del presidente nerazzurro:

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PAROLE – «E’ una cosa vergognosa il linciaggio contro Bastoni, come se fosse colpevole di chissà cosa. L’eliminazione dell’Italia ha origini ben più lontane. Bastoni non merita questo trattamento, si sbaglia nella vita, invece in Italia sono tutti psicologi ed esperti di calcio, senza considerare con che uomo si abbia a che fare. Ha sbagliato, è umano e normale che un ragazzo possa sbagliare.

Leggo che Bastoni dovrebbe abbandonare l’Italia: Bastoni è un patrimonio dell’Inter e dell’Italia. Non ci sono questi estremi e queste condizioni, poi come tutte queste situazioni saranno affrontate più avanti. Da chi deve ripartire il calcio italiano? Sarebbe lungo parlarne. Dico solo che la rassegna stampa di questi giorni era molto corposa: tutti parlano di calcio, tutti si improvvisano esperti di un fenomeno sociale e politico. Questa crisi va portata in un’analisi più ampia: dal 2006 non siamo più competitivi, nonostante la vittoria dell’Europeo. Servirebbe un dibattito lungo, ma credo manchino prevalentemente i talenti: come mai il Friuli, che negli anni ha avuto talenti come Zoff, Capello, Collovati, oggi non produce più. B

isogna andare indietro e capire come mai c’è questa mancanza. Oggi prevale la litigiosità, ma non deve esserci».