Inter, senti Abidal: «Proveremo a lavorare per prendere Neymar e Lautaro Martinez»

Il direttore sportivo del Barcellona, Eric Abidal, ha parlato del prossimo mercato estivo dei blaugrana. Le sue parole

Nella lunga intervista concessa da Eric Abidal al Mundo Deportivo, il direttore sportivo del Barcellona ha parlato di Neymar e Lautaro Martinez, obiettivi di mercato dei blaugrana.

LAUTARO – «Oggi non ho idea del budget. Devo solo svolgere le mie funzioni, anticipare le decisioni, essere sempre consapevole di ciò che sta accadendo negli altri club e da lì, cercare di convincere il giocatore. Quello sarà il mio lavoro, quindi, se la parte finanziaria mi dice se può essere fatto, sarà fatto, altrimenti dovremo trovare un altro giocatore. Se mi piace? Sì, sì, ma ce ne sono altri che mi piacciono. Nella sua posizione, ora lui è tra i cinque o sei migliori giocatori al mondo».

LAUTARO+NEYMAR – «Dipende dalla pianificazione, dai passaporti, da molte cose. Dico sempre che la cosa importante per me è l’aspetto sportivo: cercheremo di avere una squadra più forte la prossima estate per raggiungere i nostri obiettivi come club, e da lì vedremo. Ma avere giocatori di talento come Lautaro, Neymar o altri sarebbe sempre positivo per il club. Economicamente impossibile? No, non lo vedo impossibile, mai. Proveremo a lavorare per quello. E se sarà possibile bene, altrimenti si cercherà di trovare il meglio per rafforzare la squadra».