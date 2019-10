Inter, senti Conte: «Vogliamo costruire qualcosa di buono» – VIDEO

Inter, Conte non si pone obiettivi ma nemmeno limiti: «Stiamo gettando le basi per costruire qualcosa di buono»

Scudetto o Champions? Antonio Conte non si pone obiettivi per la stagione in corso. Ma, al contempo, nemmeno limiti. Perché questa Inter rappresenta un progetto in costruzione, e il tecnico nerazzurro si augura che questa sia la volta buona perché le basi gettate siano solide.

Uno scenario chiaro fin da inizio stagione. E ribadito ieri sera, dopo il convincente successo per 2-0 ai danni del Borussia Dortmund in Champions League: «Noi vogliamo costruire qualcosa di buono».