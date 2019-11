Inter, senti Perisic: «Restare al Bayern? Penso sia possibile»

Inter, Perisic conquistato dal Bayern Monaco: «Restare in Germania? Penso sia possibile, finora è stato tutto positivo»

Ai microfoni dei canali ufficiali del Bayern Monaco, Ivan Perisic ha rilasciato delle importanti dichiarazioni sul suo futuro. Ecco le parole del croato:

«Restare a Bayern Monaco? Penso anche io che sia possibile. Finora è stato tutto positivo a Monaco, sia sportivamente che privatamente. Per ora sono in prestito per un anno, c’è l’opzione di acquisto. Vado semplicemente passo per passo, giorno per giorno. Poi vediamo».