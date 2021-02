Inter, situazione economica difficile: unica ad aver rateizzato gli stipendi

L’Inter è stato l’unico club ad aver approfittato della possibilità di rateizzare gli stipendi

L’Inter sta vivendo un momento complicato dal punto di vista economica, ma è cosa nota. La prossima settimana potrebbero arrivare novità sulla risposta di Suning all’offerta di 800 milioni per il pacchetto di maggioranza fatta dagli inglesi di BC Partners.

A confermare il momento di difficoltà del club nerazzurro, come riportato Tuttosport, il fatto che l’Inter sia stata l’unica società in Serie A ad approfittare della rateizzazione degli stipendi di novembre e dicembre concessa dalla FIGC. Le casse interiste stentano in liquidità per sostenere anche spese ordinarie.