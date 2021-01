Inter, Skriniar: «Colpito col gomito sul gol del 2-2»

Milan Skriniar ha parlato dopo Roma-Inter

Milan Skriniar, difensore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della partita contro la Roma; match dove lo slovacco ha segnato il gol del momentaneo 1-1.

«Nel secondo tempo siamo entrati molto bene in campo, abbiamo giocato bene. Peccato non essere riusciti a vincere. Però secondo me Mancini mi ha preso col gomito prima del gol. Purtroppo non possiamo farci niente, peccato per le occasioni sprecate perché oggi potevamo vincere. Gol? Era per la mia bimba, poi a Pintus avevo detto che avrei segnato quindi sono andato da lui».