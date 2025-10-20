Inter, Sommer sta crescendo con Chivu. E' migliorato molto sotto quell'aspetto - Calcio News 24

Inter, Sommer guida la rinascita difensiva: meno rischi dal basso, più solidità. La situazione

La nuova Inter targata Cristian Chivu sta vivendo una fase di crescita netta, soprattutto dal punto di vista difensivo. Dopo un avvio di stagione incerto, il tecnico rumeno ha scelto di imprimere una svolta chiara alla filosofia di gioco, puntando su un approccio più pragmatico che ha già dato risultati evidenti. Al centro di questo cambiamento, non solo il lavoro del reparto arretrato, ma anche un ruolo più funzionale e meno rischioso per il portiere Yann Sommer.

Il numero uno svizzero, pilastro dell’Inter, non è più chiamato a forzare la costruzione dal basso come accadeva in passato. Nella visione di Chivu, Sommer riceve palla solo quando necessario, e non come primo regista dell’azione. Il gioco parte preferibilmente in verticale, con l’obiettivo di saltare la prima pressione avversaria e avanzare rapidamente. Una scelta tattica precisa, che ha alleggerito la pressione sulla difesa e ridotto drasticamente gli errori in fase di impostazione.

I numeri parlano chiaro: dopo aver subito sei reti nelle prime tre giornate di campionato, l’Inter ha incassato solo due gol nelle successive sei partite, entrambi arrivati in gare comunque vinte contro Sassuolo e Cremonese. Una trasformazione che passa anche per l’aumento della concentrazione individuale e per un baricentro più alto, favorito da un pressing organizzato e compatto.

Ma il dato più significativo riguarda i tiri subiti: la media è crollata da 11,3 a soli 7,1 a partita. Meno occasioni concesse agli avversari, meno interventi disperati richiesti a Sommer e al suo secondo, lo spagnolo Josep Martinez. Questo significa che la squadra è più padrona del campo, più solida e meno vulnerabile.

L’esperienza e la sicurezza trasmesse da Sommer sono state determinanti nel consolidare questa nuova identità difensiva. L’ex portiere del Bayern Monaco si è adattato con intelligenza alla nuova impostazione tattica, risultando decisivo non solo tra i pali, ma anche nel guidare il reparto e nel gestire i momenti delicati della partita.

Con questo assetto, l’Inter guarda con rinnovata fiducia ai prossimi impegni, forte di una difesa finalmente compatta e di un portiere, Sommer, che incarna alla perfezione la solidità e l’equilibrio che Chivu vuole dalla sua squadra.

