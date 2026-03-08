Inter News
Inter, la decisione ufficiale su Thuram: ci sarà nel derby col Milan? Scelta fatta, ecco cosa succederà
Inter, Marcus Thuram ci sarà o no nel derby della Madonnina con il Milan? La decisione ufficiale del club nerazzurro sul francese
Il Derby di Milano perde improvvisamente uno dei suoi protagonisti più attesi e decisivi. Secondo quanto riportato nelle ultime ore, Marcus Thuram non sarà nemmeno inserito nella lista dei giocatori convocati per la supersfida contro il Milan. Il giocatore ha dovuto fare i conti con un forte attacco di febbre che lo ha debilitato, rendendolo indisponibile per questo match fondamentale.
Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
Il forfait dell’attaccante: la conferma della Gazzetta
Le speranze di un recupero in extremis si sono spente definitivamente in mattinata. La conferma della sua dolorosa assenza arriva direttamente dal principale quotidiano sportivo italiano. Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport:
«Neanche convocato, nonostante le ultime ore di speranza. Non sembra esserci spazio nemmeno in panchina per Marcus Thuram in questo derby di Milano strategico per la Serie A».
Le scelte obbligate: il nuovo attacco nerazzurro
Questa inaspettata notizia complica ulteriormente i piani strategici di Cristian Chivu. Il tecnico rumeno si trova ora di fronte a scelte praticamente obbligate nel reparto avanzato. Senza il suo inamovibile titolare, toccherà quindi a Pio Esposito e ad Ange-Yoan Bonny l’onore e l’onere di partire dal primo minuto.
Il mister dovrà trovare nuove e rapide soluzioni per sopperire alla mancanza del talento francese. Tuttavia, questo forfait rappresenta un’opportunità d’oro anche per i due giovani per dimostrare il loro valore in un match ad altissima intensità, dove ogni dettaglio potrà fare la differenza. L’assenza di Thuram, tra i principali protagonisti della corsa scudetto, cambierà senza dubbio gli equilibri offensivi della squadra nerazzurra, ma non toglie la determinazione della compagine di Chivu, pronta comunque a lottare con i denti per difendere il primato.
Ultimissime
video
Juventus, Spalletti alla vigilia del match col Pisa: «Abbiamo fatto vedere cose da squadra vera. Vlahovic domani non ci sarà, punta ad esserci per quella data. Parlerò con la società» – VIDEO
L’allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, ha voluto dire la sua in conferenza stampa alla vigilia del match in campionato contro...