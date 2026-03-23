Inter, Thuram fallisce anche la prova Fiorentina: adesso è un caso! Il francese rischia di perdere il posto da titolare al rientro di Lautaro?

Inter, Thuram fallisce anche la prova Fiorentina: adesso è un caso! Rischia di perdere il posto da titolare al rientro di Lautaro? Cosa filtra

Il pareggio contro la Fiorentina ha lasciato nuove ombre sul momento dell’Inter, ma soprattutto ha confermato la fase complicata di Marcus Thuram, attaccante francese che anche al Franchi non è riuscito a incidere come ci si aspetterebbe da uno dei riferimenti offensivi della squadra. Il rendimento del centravanti nerazzurro continua a essere al di sotto delle aspettative, e il suo calo si inserisce in un quadro più ampio che riguarda tutta la formazione di Cristian Chivu, tecnico interista costretto a seguire la gara dalla tribuna per squalifica. I numeri raccontano un rallentamento evidente: due soli punti nelle ultime tre giornate di campionato e quattro partite consecutive senza vittoria, considerando anche la Coppa Italia. Un trend che ha riaperto la corsa nelle zone alte della classifica e che impone riflessioni profonde sullo stato fisico e mentale della squadra.

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Chivu cerca risposte dai leader, ma Thuram resta il caso più evidente

Lo staff tecnico aveva già intuito segnali di flessione nelle ultime settimane, tanto da programmare un richiamo nella preparazione atletica approfittando dell’assenza di impegni europei. Per adesso, però, i benefici non si vedono con continuità. Alcuni protagonisti della lunga cavalcata invernale stanno attraversando una fase di appannamento, e tra questi ci sono anche giocatori chiave come Federico Dimarco e Piotr Zielinski, che avrebbe probabilmente bisogno di rifiatare. Ma il caso che più preoccupa è proprio quello di Thuram. Il francese, invece di raccogliere l’eredità offensiva lasciata temporaneamente da Lautaro Martinez, capitano e centravanti argentino fermo ai box, si è progressivamente spento, lasciando spesso il peso dell’attacco sulle spalle del giovane Pio Esposito. Non è soltanto una questione di gol: sono soprattutto le prestazioni, spesso opache e poco incisive, ad alimentare dubbi e riflessioni interne.

Il rientro di Lautaro può diventare la svolta per il finale di stagione

Contro la Fiorentina Thuram è uscito con l’Inter ancora avanti nel punteggio, ma il suo contributo è stato nuovamente modesto. E questo rende ancora più evidente il problema offensivo dei milanesi, che nelle ultime sei partite hanno segnato più di un gol soltanto una volta. Il rientro di Lautaro Martinez viene per questo visto come una possibile svolta, non solo per la sua capacità realizzativa ma anche per il suo peso specifico nel trascinare il gruppo. L’idea è di ritrovarlo dopo la sosta, nella sfida contro la Roma, in un momento in cui la squadra avrà bisogno di ritrovare energia, gol e leadership. Senza il suo capitano e con Thuram in questa condizione, l’Inter sta faticando a mantenere il ritmo che l’aveva resa dominante per buona parte della stagione.