Thuram Inter, come procedere il recupero? Il francese ha messo nel mirino quella partita

Thuram Inter, cresce l’attesa per il recupero: il francese punta al rientro contro il Napoli. Nei prossimi giorni si avrà un quadro più chiaro

In casa Inter l’attenzione è tutta rivolta alle condizioni di Marcus Thuram, pedina fondamentale nello scacchiere offensivo di Cristian Chivu. Dopo il risentimento al bicipite femorale della gamba sinistra rimediato durante la gara di Champions League contro lo Slavia Praga, l’attaccante francese ha dovuto fermarsi, saltando la successiva sfida di campionato contro la Cremonese. Ora, l’interrogativo principale è capire se Thuram Inter potrà tornare a disposizione per la delicata trasferta contro la Roma, in programma sabato sera allo stadio Olimpico.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Thuram ha mostrato grande professionalità e dedizione anche durante i giorni di riposo concessi alla squadra. L’attaccante, infatti, è rimasto ad Appiano Gentile, dove ha seguito un programma personalizzato di fisioterapia e potenziamento muscolare. Lo staff medico nerazzurro è soddisfatto dei progressi del giocatore, ma mantiene una linea prudente: nessuna forzatura, nessun rischio inutile. Il rientro dovrà avvenire solo quando il francese sarà pienamente recuperato.

L’obiettivo fissato dallo staff tecnico è chiaro: portare Thuram Inter al massimo della condizione in vista della sfida del 25 ottobre al “Maradona” contro il Napoli. Si tratta di un appuntamento cruciale per la stagione dell’Inter, sia in ottica Scudetto sia per la fiducia del gruppo. Manca ancora qualche settimana e, se il programma di recupero continuerà senza intoppi, il numero 9 nerazzurro dovrebbe essere pronto a riprendersi il suo posto accanto a Lautaro Martínez, una delle coppie più temute d’Europa.

In queste ore, Thuram Inter continua a lavorare con lo stesso entusiasmo e determinazione che lo hanno contraddistinto sin dal suo arrivo a Milano. Il francese ha conquistato i tifosi per la sua esplosività, il sacrificio difensivo e la capacità di incidere nei momenti chiave. Il suo contributo è stato determinante per l’ottimo avvio di stagione dell’Inter, e l’assenza si è fatta sentire, soprattutto in termini di profondità e dinamismo offensivo.

Cristian Chivu, che ha ereditato la panchina nerazzurra dopo un periodo di grande intensità, sa quanto sia importante avere Thuram Inter al top della forma. L’attaccante è pronto a rientrare con la fame e l’energia che lo contraddistinguono, per continuare a essere uno dei protagonisti assoluti della stagione nerazzurra. LEGGI ANCHE >>> Infortunio Thuram, l’Inter rischia nulla: anche quella partita è a rischio