Inter, torna di moda Kostic: i nerazzurri ancora sul serbo

Anche l’Inter torna in corsa per Filip Kostic, esterno che potrebbe presto lasciare l’Eintracht Francoforte: le ultimissime

La Juventus resta in corsa per Filip Kostic. I bianconeri sono interessati da tempo all’esterno in forza all’Eintracht Francoforte, ma non hanno mai affondato fino ad ora il colpo.

Intanto, stando a quanto riferito da La Stampa, una big della Serie A sarebbe tornata alla carica. Si tratta dell’Inter, in cerca di un esterno dopo lo stop di Gosens.