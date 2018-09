Dopo la straordinaria vittoria dell’Inter sul Tottenham, Icardi conferma che i nerazzurri possono giocare alla pari con qualunque avversario

La pazza Inter non si smentisce nemmeno contro il Tottenham. I nerazzurri trovano una vittoria in extremis contro gli Spurs dopo il gol del provvisorio vantaggio di Eriksen grazie alle reti di Mauro Icardi all’83esimo e di Vecino nei minuti di recupero. L’attaccante argentino, protagonista del match con una grande prestazione al di là della prima marcatura in Champions League con la maglia nerazzurra, ha parlato nel post partita ai microfoni di Sky Sport.Il centravanti nerazzurro ha affermato che dopo questa vittoria la squadra non teme nessun avversario. Si tratta di un messaggio al Barcellona? I catalani nel frattempo hanno battuto il PSV per 4 a 0 trascinati da uno straordinario Lionel Messi.

«Il gol? Sono capitato lì, da dietro, sono rimasto fuori dall’area, grazie ad Asamoah che mi ha messo una palla fantastica. – ha dichiarato Icardi – Siamo consapevoli che siamo forti, possiamo giocarcela con chiunque, anche se siamo partiti così così in campionato. Questa gara l’aspettavamo da tre mesi. Iniziare così ci dà tanta forza per iniziare bene il campionato. Ci lascia tanta fiducia, l’atmosfera giusta per continuare a far bene. Non ci immaginavamo una gara del genere, dobbiamo stare calmi. Non so se si tratta della gara della svolta, ma speriamo di far bene nelle prossime ore».