Inter tra Napoli, Juventus e Getafe: la strategia di Conte

L’Inter vede tre partite vitali all’orizzonte: Napoli in Coppa Italia, Juventus in Serie A e Getafe in Europa League

Un marzo così pieno e intenso non si vedeva da tempo. L’Inter si prepara a un tour de force che potrebbe decidere parte della stagione. Si comincia il 5 marzo con il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro il Napoli.

Giocheranno i titolarissimi, così come contro la Juventus il 9 marzo nel recupero della 27a giornata di Serie A. Spazio a chi ha collezionato meno minuti contro il Getafe, per gli ottavi di finale di Europa League in programma il 12 marzo.