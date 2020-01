Inter, cambia lo scenario per Vecino: adesso il centrocampista è vicino alla permanenza nel club nerazzurro

Cambia lo scenario su Matias Vecino. Adesso il centrocampista è vicino alla permanenza all’Inter, dopo i lunghi corteggiamenti recenti dell’Everton. Antonio Conte vuole valorizzarlo fino al termine della stagione.

Gianluca Di Marzio spiega che non sono arrivate offerte ritenute adeguate dalle parti. Il centrocampista è regolarmente convocato per la gara di Coppa Italia contro la Fiorentina, in programma domani a San Siro.