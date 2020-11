Inter, verso Madrid: Lukaku out, Sanchez verso la panchina

In vista della partita contro il Real Madrid, l’Inter deve fare i conti con l’emergenza infortuni

Contro il Parma, l’Inter ha dimostrato tutta la sua dipendenza da Romelu Lukaku. Il belga, però, quasi sicuramente sarà costretto a dare forfait anche in Champions League contro il Real Madrid. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, è probabile che l’attaccante resti fuori anche nella partita successiva contro l’Atalanta per non rischiare poi problemi peggiori.

Qualche speranza in più per Conte, invece, per quanto riguarda il recupero di Alexis Sanchez. Ci sarà da capire, però, se il cileno sarà in forma per giocare dal 1′ o al massimo per andare in panchina a Madrid.