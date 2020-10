Inter, Vidal: «Non è così che si comincia, ma è importante come si finisce»

Arturo Vidal, centrocampista dell’Inter, attraverso i suoi profili social ha lanciato un messaggio di carica alla squadra nerazzurra.

«Non è così che si inizia, ma (è importante, ndr) come si finisce! Forza Inter! Continuiamo a lavorare per migliorare giorno dopo giorno!».

Non è così che inizia ma come finisce !!! 💪🏽💪🏽 Forza @inter 💙🖤 Continuiamo a lavorare per migliorare giorno dopo giorno!!!💪🏽💪🏽😉👍🏽👑 pic.twitter.com/1BViqrdGAf

— Arturo Vidal (@kingarturo23) October 18, 2020