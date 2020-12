Arturo Vidal ha rassicurato tutti: a Milano non ha ancora fatto vedere tutte le sue qualità

Arturo Vidal, centrocampista dell’Inter, in una lunga intervista a Sky Sport ha parlato anche del fatto che in nerazzurro non si sono ancora viste tutte le sue qualità.

«È vero, ancora non si è visto niente. Ho fatto quello che chiede il mister per aiutare la squadra a maturare. Manca ancora il vero Vidal che in Italia conoscono».