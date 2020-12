Corsa contro il tempo per Arturo Vidal che sta cercando di recuperare in tempo per essere in campo domani in Cagliari-Inter

Il cileno è alle prese risentimento muscolare ai flessori della coscia destra e secondo Corriere dello Sport solo gli accertamenti a cui si sottoporrà oggi potranno stabilire se sarà in grado di giocare oppure no.