Inter, il video celebrativo per Lautaro Martinez è un caso! Ne parla anche l’Equipe, la ricostruzione – VIDEO

Inter, polemica sul video per Lautaro Martínez: errori e critiche. La vicenda citata da L’Équipe, le ultimissime

Nel netto 0-5 tra Sassuolo e Inter c’è stato un momento destinato a entrare nella storia nerazzurra: il gol di Lautaro Martínez. Con la rete segnata al Mapei Stadium, il capitano argentino ha raggiunto quota 171 gol con la maglia dell’Inter, agganciando Roberto Boninsegna sul podio dei marcatori all‑time del club. Un traguardo simbolico, che certifica ulteriormente il peso specifico del “Toro” nella storia recente e non solo della società.

La celebrazione ufficiale del club, però, ha scatenato un’ondata di polemiche. L’Inter ha pubblicato sui social un video realizzato con l’intelligenza artificiale, ma il contenuto ha mostrato diversi errori evidenti: dal numero sbagliato sulla maglia di Lautaro in alcuni frame fino a uno stemma riprodotto in modo impreciso. Una caduta di stile che ha sorpreso molti tifosi, abituati a standard comunicativi molto più elevati da parte del reparto social nerazzurro.

Le critiche sono esplose soprattutto su X, dove la furia dei tifosi è diventata rapidamente virale. La vicenda ha avuto talmente tanta risonanza da attirare l’attenzione anche della stampa internazionale: persino L’Équipe ha dedicato un articolo al caso, che nel giro di poche ore ha fatto il giro d’Europa. Un episodio che, nel giorno di un record storico, ha finito per rubare la scena al protagonista assoluto, Lautaro Martínez.