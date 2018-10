Il capitano dell’Inter Icardi ha raggiunto l’ex centravanti nella classifica dei marcatori nerazzurri all-time in Serie A, botta e risposta su Instagram

A suon di gol Mauro Icardi sta scalando la classifica dei cannonieri all-time dell’Inter in Serie A. Grazie alla doppietta contro la SPAL, in particolare, il bomber argentino ha raggiunto Bobo Vieri a quota 103 reti. Una bella cifra per l’argentino, che su Instagram ha ricevuto i complimenti niente meno che dell’ex centravanti nerazzurro: «Bravo Mauro, continua così», il commento di Vieri sulla pagina ufficiale del club milanese dopo l’impresa del capitano dell’Inter. E la risposta dell’ex blucerchiato non è tardata ad arrivare: «Grazie Bobo, – ha scritto Icardi – avere davanti un attaccante come te è stato un grande stimolo per me».

Il prossimo obiettivo del capitano nerazzurro sarà ora quello di superare Vieri nella classifica dei marcatori assoluti dell’Inter: Bobo ha segnato complessivamente 123 goal con la formazione milanese, Icardi ha raggiunto per ora quota 112 e non è molto distante. Il Milan, prossimo avversario della squadra di Spalletti nel derby della Madonnina, è avvisato: l’attaccante nerazzurro ha voglia di nuovi record, e proverà a bruciare le tappe per raggiungerli.