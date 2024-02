Inter, prenotate le visite mediche per Taremi: i dettagli

L’Inter, secondo quanto riportato dal noto giornalista sportivo Fabrizio Romano, ha prenotato le visite mediche per Mehdi Taremi

L’Inter, secondo quanto riportato dal noto giornalista sportivo Fabrizio Romano, ha prenotato le visite mediche per Mehdi Taremi, che dovrebbe firmare con il club nerazzurro al termine del suo contratto con il Porto (scadenza fissata il 30 giugno).

L’accordo verbale tra Taremi e l’Inter è in vigore da un mese e dovrebbe essere valido fino al 30 giugno 2026 e dovrebbe essere inclusa un’opzione per prorogarlo per un altro anno.