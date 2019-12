Javier Zanetti ha parlato in zona mista dopo che il sorteggio dei sedicesimi di Europa League ha abbinato Inter e Ludogorets

Javier Zanetti ha parlato in zona mista dopo il sorteggio dei sedicesimi di Europa League di Nyon. Le parole del vicepresidente nerazzurro.

«Ultima settimana ha rovinato tutto? Non ha rovinato niente, siamo contentissimi del percorso intrapreso con Conte. Siamo primi in classifica e abbiamo fatto grandi passi in avanti. Dobbiamo continuare a lavorare in questo modo»