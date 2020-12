Zenoni: «Ilicic e Gomez occasioni per la Juve? Dybala sta in panchina…»

Cristian Zenoni parla della sfida tra Juventus e Atalanta in veste di doppio ex. Ecco le dichiarazioni anche in ottica Gomez e Ilicic

Che idea si è fatto sul botta e risposta a distanza Gomez-Gasperini? Può influire in qualche modo sullo spogliatoio?

«Indubbiamente sì. Non essendoci dentro di persona, tante cose le senti solo dai giornali, quindi capire la situazione reale non è facile. Qualcosa c’è stato, qualcosa ti porti dietro, ma spero che il presidente possa riconciliare lo spogliatoio perché l’Atalanta ha bisogno sia di Gasperini e sia del capitano anche. Il Papu ha dimostrato di essere un giocatore fondamentale, sia tecnicamente e sia per l’aspetto gestionale dello spogliatoio. Spero che la società riesca a mediare questa situazione».

Gomez e Ilicic possono diventare due occasioni per gennaio. La Juve dovrebbe pensarci secondo lei?

«Non penso, perché al momento un giocatore con le caratteristiche di Gomez e Ilicic la Juve ce l’ha in panchina, ed è Dybala. Per altre squadre probabilmente sì, non per i bianconeri».

