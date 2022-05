Inzaghi: «Siamo in salute e ci crediamo. Non molleremo». Le parole del tecnico dell’Inter dopo l’Udinese

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della vittoria contro l’Udinese. Le sue parole:

PARTITA – «Grande prova, di carattere contro una squadra che in aprile aveva fatto benissimo. Loro hanno grande qualità ma hanno trovato di fronte un’Inter che non vuole mollare e che voleva vincere, meritando la vittoria. I ragazzi sono stati bravissimi e voglio ringraziare anche i tifosi, perché ci hanno fatto sentire quasi come a San Siro».

PAURA DOPO IL GOL SUBITO – «Chiaramente sul 2 a 0 il gol di Pussetto ci ha fatto abbassare un po’, ma non abbiamo rischiato quasi nulla e, considerando che siamo a maggio, la squadra gioca bene. Dobbiamo essere bravi nelle prossime partite. La squadra è in salute e ci vuole credere».

GIOCARE PRIMA O DOPO – «Oggi giocavamo dopo, la prossima invece prime. Dobbiamo essere abituati a questo, ma io oggi ero concentrato sulla partita nostra e i ragazzi hanno dimostrato di essere sul pezzo nonostante la vittoria del Milan. Ora prima della finale di Coppa Italia abbiamo una partita fondamentale».

CONTINUA A LEGGERE SU INTERNEWS24.COM